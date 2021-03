Metall- und Elektroindustrie: Warnstreiks gehen weiter Stand: 02.03.2021 21:32 Uhr Am ersten Tag der Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben sich laut Gewerkschaft bundesweit rund 60.000 Beschäftigte an den Protesten beteiligt. Mittwoch gibt es weitere Proteste.

Schwerpunkt war der Bezirk Niedersachsen/Sachsen-Anhalt mit mehr als 22.000 Teilnehmern in 28 Betrieben, wie der IG-Metall-Vorstand am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im IG Metall-Bezirk Küste folgten fast 2.600 Metallerinnen und Metaller aus zwölf Betrieben dem Aufruf der Gewerkschaft zum Warnstreik. Der größte Warnstreik fand hier bei Daimler und dem Zulieferer Lear in Bremen statt: 2.100 Beschäftigte beteiligten sich. Seit dem frühen Dienstagmorgen war es nach Angaben der IG Metall etwa in den VW-Werken Braunschweig, Salzgitter und Emden zum Ausstand gekommen. Am Werk in Salzgitter verteilten Gewerkschafter Flyer. Im Braunschweiger Werk informierte die IG Metall an den Werkstoren zum Wechsel von Nacht- und Frühschicht über die Tarifrunde.

Forderung: Beschäftigte müssen am VW-Gewinn beteiligt werden

"Die Kolleginnen und Kollegen sind empört, dass überhaupt kein Angebot von der Arbeitgeberseite kam", sagte die Braunschweiger IG-Metall-Sprecherin Eva Stassek. Fast die komplette Nachtschicht habe sich an der Arbeitsniederlegung beteiligt und die Schicht eher beendet. Am VW-Stammwerk in Wolfsburg und am VW-Werk für Nutzfahrzeuge in Hannover-Stöcken sind Beschäftigte der Früh- und Spätschicht aufgerufen, ihre Arbeit früher zu beenden. "Leider hat Volkswagen in den bisher stattgefundenen drei Verhandlungsrunden kein Angebot gemacht. Das ist traurig und feige", sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Hannover, Dirk Schulze. Von den Gewinnen des Konzerns müssten die Beschäftigten einen gerechten Anteil bekommen.

Weitere Warnstreiks in Hannover

Auch bei anderen Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen gab es Warnstreiks. Die ersten Arbeitsniederlegungen begannen bereits um kurz nach Mitternacht am Dienstag etwa beim Autobatterie-Hersteller Clarios in Hannover. Dort trafen sich Beschäftigte zu einer Kundgebung, an der auch der regionale Bezirksleiter der IG Metall und Verhandlungsführer in der Tarifrunde, Thorsten Gröger, teilnahm. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen gab es keine größeren Versammlungen, stattdessen aber zum Beispiel "Streik-Videokonferenzen" geben.

Neue Aktionen am Mittwoch

Für Mittwoch sind weitere Proteste geplant, unter anderem sollen die Mitarbeiter des Osnabrücker Kupfer-Verarbeiters KME eine Stunde eher gehen. Die Beschäftigten der Firma Stemmann in Schüttorf wollen gegen Mittag mit einem Auto-Corso durchs Gewerbegebiet fahren. Bis Mitte März hat die Gewerkschaft Aktionen angekündigt.

Noch keine Annäherung im Tarifstreit

Mit den befristeten Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft den Druck in den Tarifverhandlungen der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Bislang gelang noch keine Annäherung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverbänden. Zuletzt berichtete der Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall, Volker Schmidt, allerdings von "konstruktiven, sachlichen Beratungen".

Arbeitgeber verweisen auf Einbußen durch Corona-Pandemie

Die Gewerkschaft fordert unter anderem vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten - für zwölf Monate, rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Zudem solle die 2019 neu eingeführte tarifliche Freistellungszeit verbessert werden. Bei VW sollen die bestehenden 1.400 Ausbildungsplätze pro Jahr nach dem Willen der Gewerkschaft für die kommenden zehn Jahre festgeschrieben werden. Die Arbeitgeber verweisen dagegen auf Einbußen in der Corona-Pandemie und den enormen Anpassungsdruck von Betrieben beim Umbau in Richtung Digitalisierung, Klimaschutz und alternative Antriebe.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 02.03.2021 | 18:00 Uhr