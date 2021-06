Live: Niedersachsens Krisenstab informiert über Corona-Lage Stand: 14.06.2021 17:05 Uhr Am Dienstag informiert der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung auf der wöchentlichen Pressekonferenz über die Entwicklung im Land. Ein Thema könnte der digitale Impfnachweis sein.

In der Regel stellen sich Krisenstabsleiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder den Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Der NDR überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle wie gewohnt ab 13 Uhr live im Videostream.

Wann startet der digitale Impfpass in Impfzentren?

Ein Thema könnte der digitale Impfpass sein. Seit Montag bieten Apotheken diesen an. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte angekündigt, dass in dieser Woche auch die Impfzentren folgen sollen. Auch in Arztpraxen soll der Nachweis perspektivisch erhältlich sein.

Weitere Lockerungen wohl erst Ende Juni

Angesichts der weiter gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen und der bundesweit aufkommenden Debatte über ein Ende der Maskenpflicht im Freien könnte auch dies thematisiert werden. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Sonntag zur Vorsicht gemahnt. Allerdings hatte der Krisenstab vor einer Woche darauf hingewiesen, dass es mögliche weitere Lockerungen wohl erst im Rahmen einer neuen Corona-Verordnung geben wird. Diese soll ab dem 25. Juni greifen. Es werde daran gearbeitet, die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich zu lockern, hieß es.

