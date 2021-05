Lehrerverbände sehen Corona-Aufholprogramm skeptisch Stand: 06.05.2021 08:15 Uhr Lehrerverbände in Niedersachsen haben Kritik am Corona-Aufholprogramm für Schüler geübt. Der Bund will unter anderem Geld für Nachhilfe-Stunden bereitstellen, um Lernrückstände aufzuholen.

Das Geld dürfe nicht in private Nachhilfe-Institute fließen, sagte Laura Pooth von der Lehrergewerkschaft GEW. Es sei in den Schulen besser aufgehoben und sollte zum Beispiel für mehr Personal eingesetzt werden. Außerdem dürfe es nicht darum gehen, nach der Corona-Krise lediglich Wissen in die Kinder einzutrichtern, so Pooth. Der Unterrichtsstoff sei zweitrangig, Kinder müssten nun vor allem aufgebaut und aufgefangen werden.

Verband gegen Sommerschulen und Lernen in den Ferien

Auch Franz-Josef Meyer vom Lehrerverband VBE nennt es völlig illusorisch, verpasste Inhalte nachzuholen. "Dann werden wir die Kinder erst recht verlieren", befürchtet er. Der Verband lehnt auch Sommerschulen oder reine Lernangebote in den Ferien ab. Solche Angebote nutzten gerne Familien, die es eigentlich gar nicht nötig hätten, zum Beispiel Akademiker-Familien, so Meyer. Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL) fordert neben mehr Lehrern auch weitere Fachkräfte wie etwa Logopäden, Psychologen und Sozialarbeiter. Dass Lehrkräfte am Sonnabend oder in den Ferien Nachholunterricht anbieten, hält der VNL für den falschen Weg.

Niedersachsen bekommt 200 Millionen Euro

Das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" der Bundesregierung umfasst insgesamt zwei Milliarden Euro. Niedersachsen soll nach den Worten von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) rund 200 Millionen Euro daraus erhalten. Auch Tonne betonte, dass Pauken nicht um jeden Preis im Mittelpunkt stehen dürfe. Stattdessen solle ein Kinder- und Jugendprogramm für die Bereiche Kita, Schule und Jugendhilfe entwickelt werden. Auch Ferien- und Freizeitangebote seien wichtig, um die soziale Interaktion zu stärken, so Tonne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.05.2021 | 07:00 Uhr