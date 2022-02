Krebs in Corona-Zeiten: "Kein Patient wurde aufgegeben" Stand: 06.02.2022 12:16 Uhr Wegen Corona gesperrte Intensivbetten, verschobene Operationen, Engpässe in der Krebstherapie - Patienten sind verunsichert. Die niedersächsische Krebsgesellschaft gibt Entwarnung.

Deren Vorsitzender Peter N. Meier sagt: Tumor-Patientinnen und -Patienten seien auch seit Beginn der Pandemie immer gut versorgt worden. "Die Corona-Pandemie bedeutet für Krebskranke weniger als man gemeinhin denkt. Jeder Krebspatient ist in einer speziellen krebstherapeutischen Behandlung", sagte Meier in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Es war durchaus so, dass operative Eingriffe in Einzelfällen verschoben werden mussten, aber nicht in einen kritischen Bereich."

Keine "fundamentale Therapieverzögerung"

Eine "fundamentale Therapieverzögerung, die den Verlauf der Therapie des Patienten grundsätzlich negativ beeinflusst", sei ihm nicht bekannt. Um die Fälle, in denen die Patientinnen und Patienten in einer Klinik nicht adäquat versorgt werden konnten, hätten sich die behandelnden Ärztinnen und Ärzte gekümmert. "Es gibt eine gewisse Solidarität der behandelnden Kollegen, man hat gesucht, welche Klinik noch Kapazitäten hat", so der 62 Jahre alte Mediziner. Auf diesem Weg habe man alle Erkrankten in Versorgungsstrukturen bekommen. Man habe immer einen Weg gefunden, das Problem zu lösen. "Kein Patient wurde aufgegeben", so der Vorsitzende der niedersächsischen Krebsgesellschaft.

Krebspatienten kennen die Schwächen ihres Immunsystems

Seiner Meinung nach sind Onkologie-Patientinnen und -Patienten in mancherlei Hinsicht sogar besonders gut auf die Gefahren der Pandemie vorbereitet. "Das Phänomen Corona ist in der Betreuung dieser Patienten nichts Ungewöhnliches. Denn das, was Nicht-Krebspatienten lernen müssen, nämlich Kontakte zu reduzieren, eine Maske zu tragen, zu lüften, das kennen Krebspatienten", sagt Meier, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie im Diakovere Henriettenstift in Hannover.

Kritik an Klinik-Ökonomie: "Sehe ein Versagen der Politik"

Kritik äußerte der Krebs-Experte am Finanzierungssystem der Kliniken. "Wir kämpfen mit einem hohen Kostendruck", so Meier. Patientinnen und Patienten, die beispielsweise aufgrund von gesperrten Intensivbetten nicht operiert werden konnten, seien in andere Krankenhäuser verlegt worden. "Aber im deutschen Gesundheitssystem werden alle Betreuungskosten, die bis dahin angefallen sind, der primär behandelnden Klinik nicht adäquat erstattet. Das gehört aber nicht zum ärztlichen Selbstverständnis", sagte Meier. "Da sehe ich ein Versagen der Politik, die im Übrigen noch mehr Betten aus der Versorgung streichen will."

