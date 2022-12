Kranke Fahrer: Busse und Bahnen fallen in Niedersachsen aus Stand: 14.12.2022 10:05 Uhr Die Krankheitswelle in Niedersachsen trifft auch das Personal von Verkehrsunternehmen. Mancherorts fallen Busse und Bahnen aus, andernorts springen Mitarbeitende aus anderen Bereichen als Fahrer ein.

Überall gebe es derzeit erhöhte Krankenstände, sagte ein Sprecher der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen. Bei der S-Bahn Hannover war am Wochenende laut einem Sprecher der höchste Krankenstand erreicht. Mehr als jede vierte Fahrt sei am Samstag ausgefallen. Mittlerweile werde es besser: Nur noch knapp zehn Prozent der Fahrten seien am Dienstag wegen Krankheit ausgefallen. Auch bei der Üstra in Hannover fallen derzeit nach Angaben eines Sprechers fast zehn Prozent der Busfahrten aus. Das Unternehmen versuche auf den Linien zu kürzen, auf denen ohnehin alle paar Minuten ein Bus fährt.

Verwaltungsmitarbeitende springen als Busfahrer ein

Beim größten Omnibusdienstleister Niedersachsens, der KVG Stade, springen nach Angaben eines Sprechers zurzeit in den Stoßzeiten immer wieder Verwaltungs- oder Werkstattmitarbeitende als Fahrerinnen oder Fahrer ein, die einen Busführerschein haben. Dadurch gebe es so gut wie keine Ausfälle. Auch die Nordwestbahn kann den aktuell erhöhten Krankenstand eigenen Angaben zufolge gut auffangen, indem sie zum Beispiel Dienste umlegt. Bei den anderen privaten Bahnunternehmen Enno, Erixx und Metronom ist der Krankenstand den Angaben zufolge zurzeit nicht gravierend. Nur in Einzelfällen könne eine Bahn mal kurzfristig ausfallen, hieß es.

