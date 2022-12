Krankheitswelle sorgt in Schulen und Kitas für viele Ausfälle Stand: 13.12.2022 13:57 Uhr Die Erkältungszeit sorgt in Mecklenburg-Vorpommern an vielen Stellen für Probleme. In Schulen, Kitas und im Hort fällt derzeit viel Personal aus.

Es sind vor allem die vielen Atemwegserkrankungen, die derzeit im Land zu erheblichen Problemen führen: Wegen vieler Krankmeldungen kommt es momentan zu personellen Engpässen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind offenbar allerdings nicht unbedingt selbst erkrankt, sondern müssen sich auch um ihre erkrankten Kinder kümmern.

Viele Kinder und Erzieher sind momentan krank

Ähnlich sieht es in den Kitas aus: In der Kita "Makarenko" in Greifswald beispielsweise berichtet die Leiterin Britta Brudzinski-Rohrbeck von einem Drittel der Mitarbeitenden, die zur Zeit krank seien. Die Betreuung der Kinder funktioniere noch, gestalte sich aber sehr schwierig, so Brudziknski - weil auch sehr viele Kinder erkrankt sind.

Eingeschränkte Öffnungszeiten denkbar

Anders als in anderen Jahren seien die Kinder in diesem Winter länger und auch dramatischer krank. Und auch die Kollegen würden sich häufiger anstecken. Brudzinski bedankte sich aber auch bei den Kollegen für das große Engagement, derzeit immer auch auf Zuruf früher zu kommen oder später zu gehen. Sollte die Situation noch dramatischer werden, würde die Kita als nächstes die Öffnungszeiten einschränken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.12.2022 | 14:30 Uhr