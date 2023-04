Klimafreundliche Heizung: Kritik aus Niedersachsen am Bund Stand: 20.04.2023 09:10 Uhr Die Bundesregierung hat eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes beschlossen. Wohnungseigentümer müssen ihre Heizungen zukünftig klimafreundlich betreiben. Aus Niedersachsen gibt es Kritik an den Plänen.

Die Interessengemeinschaft Haus und Grund Niedersachsen hält den Kompromiss der Bundesregierung für nicht umsetzbar. Der Gesetzentwurf sei "mit der Brechstange" durchgedrückt, sagte Verbandschef Hans Reinold Horst dem NDR in Niedersachsen. Es gebe keine bezahlbaren Alternativen, Wärmepumpen seien schwer zu bekommen, Termine mit Installateuren ebenfalls. Und die geplanten Förderungen seien nicht mehr als ein Anreiz, so Horst. Haus und Grund vertritt die Interessen von privaten Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern.

Handwerk findet Fokus auf zwei Technologien schwierig

Die Kritik der Handwerkskammer Niedersachsen klingt in Teilen ähnlich. "Der Fokus auf zwei Technologien ist aus Gründen der Verfügbarkeit, der Lieferzeiten von Wärmepumpen sowie der noch erforderlichen Dekarbonisierung von Wärmenetzen nicht unproblematisch", heißt es in einer Stellungnahme. Eva Amon, wirtschaftspolitische Referentin in Hannover, antwortete auf eine Anfrage des NDR in Niedersachsen: "Grundsätzlich unterstützt das Handwerk die Energie- und Klimawende und ist ein maßgeblicher Akteur in der Umsetzung."

Heizungstausch: Sozialverband kritisiert ungerechte Förderung

Der Sozialverband VdK kritisiert die Pläne zur Förderung von neuen klimafreundlichen Heizungen. Die Bundesregierung möchte in dem Gesetz eine Grund- und drei Bonusförderungen verankern, wie Bundesbauministerin Klara Gleywitz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vorgestellt haben. Dem hat auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zugestimmt. Allerdings setze Lindner offenbar durch, dass die Förderungen nicht an Vermögens- und Einkommensprüfungen gekoppelt werden. Millionäre mit mehrfachem Wohneigentum bekämen demnach genau so viel Unterstützung vom Staat wie Eigentümer mit schmalem Geldbeutel, so der VdK.

Niedersachsen-CDU spricht von kalter Enteignung

Die CDU-Fraktion hat die niedersächsische Landesregierung aufgefordert, das Gesetz zum langfristigen Aus für Öl- und Gasheizungen im Bundesrat zu stoppen. Der Fraktionsvorsitzende Sebastian Lechner sieht enorme Kosten auf Wohnungs- und Hauseigentümer zukommen und spricht von einer kalten Enteignung.

Ausnahmen, Übergangsfristen, Bonus-System

Ab 2024 soll jede neue Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Die Bundesregierung hat sich auf einige Ausnahmen und Übergangsfristen geeinigt. Neben einer Grundförderung von bis zu 50 Prozent will die Ampel-Koalition ein dreistufiges Klimabonus-System in dem Gesetz installieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.04.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Heizen Klimaschutz Energiewende Gas Wasserstoff Energie