Ist die "Letzte Generation" eine kriminelle Vereinigung? Stand: 30.05.2023 08:28 Uhr Das Justizressort in Berlin lässt intern prüfen, ob die Klima-Gruppe "Letzte Generation" eine kriminelle Vereinigung ist. Das niedersächsische Justizministerium hat schon eine Entscheidung getroffen.

Es gebe derzeit keine Prüfverfahren gegen Anhänger der Gruppe, erklärte das Ministerium in Hannover. Für solche Verfahren wären Staatsanwaltschaften und Gerichte zuständig. Dem Ministerium sei nicht bekannt, dass Verfahren wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung liefen. Anders als in anderen europäischen Ländern haben deutsche Justizministerien das Recht, den Staatsanwaltschaften Weisungen zu erteilen.

AUDIO: Nach Razzia: Ist die "Letzte Generation" eine kriminelle Vereinigung? (25.05.2023) (7 Min) Nach Razzia: Ist die "Letzte Generation" eine kriminelle Vereinigung? (25.05.2023) (7 Min)

Bundesweite Durchsuchungen bei Anhängern der "Letzten Generation"

Zuletzt waren im Auftrag des bayrischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München in mehreren Bundesländern - darunter auch Hamburg - Wohnungen von Klimaaktivisten der "Letzten Generation" durchsucht worden. Gegen sieben Mitglieder wird wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Da Leben und Alltag der Menschen in Berlin durch die Aktivitäten der Gruppe stark beeinträchtigt und mitunter auch gefährdet werden, lässt Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) ebenfalls Verfahren prüfen. Bisher sieht die Staatsanwaltschaft dort keine Anhaltspunkte. In Brandenburg laufen dagegen Ermittlungen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Anlass sind die Aktionen an Anlagen der Öl-Raffinerie PCK Schwedt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.05.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Umweltschutz