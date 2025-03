Insel Baltrum versteigert 40 ausrangierte Strandkörbe Stand: 14.03.2025 12:43 Uhr Auf der ostfriesischen Insel Baltrum (Landkreis Aurich) werden am Dienstag gebrauchte Strandkörbe versteigert. Mindestens 30 Euro müssen Interessenten dem Inselsprecher zufolge bieten.

Inselsprecher Jens Gaiser betont, dass zum ersten Mal auch Menschen vom Festland mitbieten können. Baltrum sei gut erreichbar, die Fährzeiten seien an den Anfang und das Ende der Versteigerung angepasst. Zudem biete die Insel einen besonderen Service an: Wer einen Strandkorb ersteigert, könne ihn sich mit der Fähre kostenfrei ans Festland bis zur Hafenkante in Neßmersiel bringen lassen, so Gaiser. Zur Auswahl stehen demnach 40 gebrauchte Strandmöbel. 30 Euro sei das Mindestgebot.

Videos 4 Min "Jahrhundertliebe": Die Geschichte von Barbara und Hans auf Baltrum Sie Drogistin aus Karlsruhe, er Bankangestellter auf der Insel - vor 59 Jahren funkte es zwischen den beiden. 4 Min

Mit ein bisschen Farbe wieder aufmöbeln

Wer Interesse an einem Strandkorb hat, könne die Objekte in der Mehrzweckhalle auf Baltrum vorab begutachten. Die meisten Strandmöbel hätten bereits zehn Urlaubs-Saisons am Strand gestanden. Laut Gaiser kann man sie mit ein bisschen Farbe und festgezogenen Schrauben wieder aufmöbeln. Dann seien sie wieder gerüstet für Garten oder Terrasse. Ausgediente Strandkörbe werden an der Nordsee regelmäßig versteigert. Zum Beispiel gibt es ähnliche Aktionen in Norddeich auf Langeoog oder Carolinensiel.

Weitere Informationen Strandkorb-Saison 2024 - Kuriose Strandkörbe in Niedersachsen Ein Strandkorb muss nicht nur Sitzgelegenheit sein. Er kann auch Sauna, Hotel oder mit dem Rollstuhl befahrbar sein. mehr