Strandkorb-Saison 2024 - Kuriose Strandkörbe in Niedersachsen

An freien Tagen zieht es die Niedersachsen an die Nordsee und Strandkörbe sind heiß begehrt. In Schillig (Landkreis Friesland) gibt es diese nicht nur als schlichte Sitzgelegenheit, sondern in den verschiedensten Ausführungen. Hier gibt es zum Beispiel Schlafstrandkörbe, in denen zwei Personen für 119 Euro übernachten können. Wem die Nordsee-Temperaturen noch zu kalt sind, der kann sich dort außerdem eine Strandkorbsauna mieten. Bei 90 Grad können zwei Personen mit Blick auf das Meer entspannen und schwitzen. Für Rollstuhlfahrende oder Kinderwagen sind die Mehrgenerationen-Strandkörbe gut geeignet. Diese haben eine erhöhte Sitzbank, höhenverstellbare Fußstützen und eine breite Öffnung. In Schillig gibt es wohl die größte Vielfalt an Strandkörben im Land, einige Angebote sind aber auch an anderen Küstenorten zu finden. Speziell für Vierbeiner gibt es am Hundestrand in Norddeich im Landkreis Aurich zum Beispiel Miniaturkörbe für Hunde.