Insekten-Zählung: Kaltes Frühjahr lässt wenig Wespen fliegen Stand: 24.06.2021 16:15 Uhr Wegen des kühlen Frühjahrs und der entsprechend späten Blüte vieler Pflanzen sind in diesem Jahr deutlich weniger Wespen in Niedersachsen gesichtet worden. Hummeln dagegen gibt es viele.

Das hat die Zählaktion Insektensommer ergeben. "Es könnte also sein, dass 2021 kein Wespenjahr wird", sagte Insektenexpertin Laura Breitkreuz vom Naturschutzbund Niedersachsen (NABU). In ganz Deutschland haben demnach vom 4. bis 13. Juni 9.060 Menschen Insekten gezählt. Am häufigsten wurde der Asiatische Marienkäfer entdeckt. In Niedersachsen und Bremen liegt laut NABU die Steinhummel auf dem ersten Platz - wie schon im Vorjahr. Dahinter folgen Hainschwebfliege, Asiatischer Marienkäfer, Siebenpunkt-Marienkäfer und Westliche Honigbiene.

Wespen nur auf Platz 22

Die Echte Wespe landete in Niedersachsen auf Platz 22. Deutschlandweit lagen die Sichtungen von Deutscher Wespe und Gemeiner Wespe nur bei 40 Prozent des Vorjahres. Die Libelle landete in Niedersachsen auf Platz 27.

