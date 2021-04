Impf-Wochenende: Niedersachsen will Warteliste abarbeiten Stand: 15.04.2021 11:41 Uhr Die Wartelisten in den Impfzentren sind lang. Das Land plant, mit einem Impf-Wochenende Ende April 70.000 Menschen zu immunisieren.

Bei der Aktion sollen vor allem Bürgerinnen und Bürger, die älter als 70 Jahre sind und noch keinen konkreten Impftermin haben, mit dem AstraZeneca-Vakzin geimpft werden. "Ich appelliere an alle, die ein entsprechendes Impfangebot erhalten, dieses auch wahrzunehmen", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Das Impf-Wochenende ist ein Ergebnis des neuen "Impfpaktes für Niedersachsen". Am Mittwoch hatte sich die Gesundheitsministerin mit Ärztinnen und Ärzten, Kommunen, Katastrophenschutz sowie Apothekerinnen und Apothekern digital an einen Tisch gesetzt und das Bündnis geschlossen, um die Impfkampagne des Landes voranzubringen.

Steigende Infektionszahlen, weniger Intensivbetten

Derweil steigen die Infektionszahlen in der dritten Welle von Tag zu Tag rasant an. In der Stadt Salzgitter und im Landkreis Vechta liegt die Sieben-Tages-Inzidenzen jenseits der 300er-Marke. Die Zahl freier Intensivbetten im Land reduziert sich drastisch. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht davon aus, die auslaufende Landesverordnung vorerst zu verlängern, bis die Bundesregierung das neue Infektionsschutzgesetz durch den Bundesrat gebracht hat. Dies wird vermutlich gegen Ende April geschehen. Das Projekt Modellkommunen liegt aufgrund steigender Zahlen und den zu erwartenden Bundes-Regeln vorerst auf Eis. Zudem steht die Luca-App, mit der die Kommunen die Kontaktnachverfolgung regeln möchten, in der Kritik.

