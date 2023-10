Immer mehr Quereinsteiger an Schulen in Niedersachsen Stand: 12.10.2023 21:42 Uhr Die Zahl der Lehrkräfte ohne anerkannte Lehramtsprüfung ist in Niedersachsen gestiegen. Rund 1.900 Quereinsteiger waren im vergangenen Jahr an öffentlichen Schulen tätig, wie das Kultusministerium mitteilte.

Vor vier Jahren waren es laut Statistik des Ministeriums noch etwa 1.670 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im lehrenden Bereich. Seitdem steigt die Zahl stetig. Derzeit liege der Anteil von Personen ohne Lehrausbildung an Schulen bei 3,4 Prozent. An Berufsschulen seien es sogar 6,9 Prozent aller Lehrenden, hieß es. Hauptamtlich sind in Niedersachsen insgesamt rund 70.000 Lehrerinnen und Lehrer tätig.

Anderes Personal soll Lehrende unterstützen

Um dem Personalmangel weiter entgegenzuwirken, sollen Schulen künftig mehr Möglichkeiten im Personalauswahlverfahren bekommen. Das kündigte Finanzminister Heere (Grüne) am Donnerstag stellvertretend für Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) im Landtag an. Demnach soll zusätzlich zu den ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern sowie Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern auch anderes Personal zur Unterstützung der Lehrkräfte eingestellt werden. Primär sollen jedoch weiterhin hauptamtlich ausgebildete Personen ausgewählt werden, versprach Heere.

Rund 350 Lehrkräfte fehlen

Die Personallücken sind in Niedersachsen auch im neuen Schuljahr groß. Von knapp 1.750 Stellen, die zum Schuljahresbeginn ausgeschrieben waren, seien nur etwas mehr als 1.400 besetzt worden, teilte das Kultusministerium mit. Personen, die in Niedersachsen als Quereinsteigerinnen oder Quereinsteiger tätig werden wollen, müssen unter anderem einen Hochschulabschluss vorweisen.

Hannover hofft auf mehr Personal für Jugendämter

Auch vielen Jugendämtern in Niedersachsen fehlt es offenbar an Fachkräften. Da immer mehr minderjährige Geflüchtete eine Unterbringung benötigten, hofft beispielsweise die Region Hannover auf mehr Personal durch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, sagte Christian Ortmann von der Jugendhilfe Hannover dem NDR Niedersachsen.

