Stau: Kurzurlauber brauchen auf der Rückreise teils viel Geduld Stand: 12.05.2024 16:20 Uhr Das lange Wochenende hat viele Kurzurlauber an Küste, Seen und in andere Naherholungsgebiete gelockt. Für die Rückreise müssen Urlauber teils viel Geduld aufbringen.

Nachdem sich am Vormittag bereits kilometerlange Staus bildeten, ist die Verkehrslage im Norden am Nachmittag weiterhin von Stau und stockendem Verkehr geprägt. Es kommt weiterhin zu Verzögerungen. So etwa auf der A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Bad Fallingbostel und Soltau-Süd: Dort dauert es aufgrund von sechs Kilometern Stau etwa eine halbe Stunde länger. Auf der A1 Bremen Richtung Osnabrück brauchen Autofahrer aufgrund von stockendem Verkehr zwischen Cloppenburg und Bramsche ebenfalls eine halbe Stunde länger. Auf einer Länge von 10 Kilometern staut sich der Verkehr auf der A1 von Lübeck in Richtung Bremen zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und Stillhorn. Darüber hinaus ist in und um Hamburg generell aufgrund des Hafengeburtstages und Fußball-Fanmärschen mit Verzögerungen und Straßensperrungen zu rechnen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Kilometerlange Staus am Vormittag

Am Vormittag war besonders die A7 von Hamburg in Richtung Hannover betroffen. Zwischen Schneverdingen und Dorfmark staute sich der Verkehr laut Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen auf mehreren Kilometern, gleiches gilt für den Abschnitt zwischen Ramelsloh und Garlstorf. Auch auf den Autobahnen in und um Hamburg bildeten sich lange Schlangen. Darüber hinaus gab es Staus auf der A27 von Bremerhaven in Richtung Bremen sowie auf der A29 von Wilhelmshaven in Richtung Oldenburg.

Das rät der ADAC

Der Automobilclub ADAC rät zur Rückreisewelle, sich weniger befahrene Alternativrouten zu suchen oder auf einen anderen Reisetag auszuweichen. Falls dies nicht möglich ist, könnte ein möglichst frühes oder spätes Starten das Stehen in einem Stau verhindern. Wer trotzdem in einen Stau gerät, dem rät der ADAC, Ausweichrouten über Landstraßen erst ab Behinderungen von mehr als zehn Kilometern Länge oder bei einer Vollsperrung zu nutzen. Die Strecken abseits der Autobahnen seien oft auch schnell verstopft.

Stau und stockender Verkehr auf A1 und A7

Bereits vor und an Himmelfahrt war es im Norden vielerorts im Norden zu Verkehrsbehinderungen und längeren Staus gekommen. Am Donnerstagmittag stockte der Verkehr auf der A1 zwischen Stapelfeld und dem Kreuz Bargteheide (Schleswig-Holstein) und der A7 zwischen Bad Fallingbostel und Soltau (Niedersachsen) auf mehr als zehn Kilometern. Am Mittwoch vor Himmelfahrt, der laut ADAC als einer der "staureichsten Tage des Jahres" gilt, war es unter anderem in und um Hamburg zu einigen Staus und stockendem Verkehr gekommen.

Aktuelle Baustellen in Niedersachsen mit Staugefahr

In Niedersachsen können aktuell einige Baustellen - insbesondere auf der A1 und der A7 - zu Behinderungen führen. Außerdem kann es zu Verzögerungen und Ausfällen von Fährverbindungen zu einigen Ostfriesischen Inseln kommen.

A1: Bremen - Osnabrück

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Vechta

in beiden Richtungen zwischen Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg

A7: Kassel - Hannover

in beiden Richtungen in Höhe Hildesheim

A7: Hannover - Hamburg

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Dorfmark und Soltau-Ost

zwischen den Anschlussstellen Bispingen und Evendorf, Nachtbaustelle, täglich zwischen 19 Uhr und 5 Uhr

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Garlstorf

A27: Walsrode - Bremen

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord

A28: Oldenburg - Bremen

in beiden Richtungen zwischen Kreuz Oldenburg-Ost und Hude

A28: Dreieck Stuhr - Delmenhorst

zwischen Delmenhorster Dreieck und Delmenhorst

A38: Göttingen - Halle

zwischen Deiderode und Friedland

A39: Hamburg - Lüneburg

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Handorf

Videos ARD Mediathek Unfall, Stau und Abschleppdienst Die Einsätze von Pannenhelferin Songül Uysal sind häufig kniffelig. (29.04.2024) Video

Hamburg rechnet mit Staus auf A7 und A20

Auf der A7 in Hamburg wird es erfahrungsgemäß vor und hinter dem Elbtunnel besonders voll auf den Straßen. Auf der A1-Ostumfahrung gebe es ebenfalls Staugefahr, teilte der ADAC mit. Auf den Strecken in Richtung Schleswig-Holstein, wie zum Beispiel auf der A1 zwischen Pansdorf und Sereetz, kommt es auch immer wieder zu Staus - dort ist eine Dauerbaustelle. Das gilt auch auf der A20 bei Lübeck.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.05.2024 | 12:00 Uhr