Stand: 06.05.2024 11:50 Uhr Schwesig besucht Stavenhagen

Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eröffnet am 19. Mai den deutschlandweiten Museumstag in Stavenhagen. Die Stadt feiert in diesem Jahr das Reuterjahr. Anlass ist der 150. Todestag des Heimatdichters Fritz Reuter, das 75jährige Jubiläum der Namensverleihung Reuterstadt, sowie das 75jährige Bestehen des Fritz-Reuter-Literaturmuseums. Am Museumstag findet ein Markt der Möglichkeiten auf den Schlosshof statt. Dabei präsentiert das Museum erstmals den digitalen Stadtführer zu Reuters Wirkungsstätten in Stavenhagen.

