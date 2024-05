Viele Aktionen am Internationalen Museumstag Stand: 15.05.2024 14:29 Uhr Mehr als 100 Museen in Niedersachsen und Bremen beteiligen sich daran. Neben Führungen und teils freiem Eintritt erwarteten die Besucher unter anderem kreative Mitmach-Aktionen und Museumsfeste.

Der offizielle Auftaktort zum Internationalen Museumstag am kommenden Sonntag in Niedersachsen ist das Kreismuseum Peine. Das teilte der Museumsverband für Niedersachsen und Bremen mit. Die aktuelle Sonderausstellung "Peine800 - eine Stadt erzählt" zeigt den Angaben zufolge, wie ein Regionalmuseum zeitgemäß Themen aufbereiten kann. Außerdem gebe es viele Anknüpfungspunkt zum aktuellen Leben in Peine und der Region, sagte Museumsleiterin Doreen Götzky.

Der Internationale Museumstag hat eine lange Tradition in Deutschland.

Alle Aktionen werden in der Museumsdatenbankgesammelt und stehen online zur Verfügung. Knapp 280 Aktionen in Niedersachsen und Bremen wurden hier bereits registriert. Wie in den Vorjahren begleitet der Deutsche Museumsbund den Aktionstag auch in diesem Jahr in den sozialen Medien. Der Internationale Museumstag wird in Deutschland zum 47. Mal gefeiert. Auch im vergangenen Jahr lockten zahlreiche Aktionen.