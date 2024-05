Museumstag: Digitaler Stadtführer folgt den Spuren Fritz Reuters Stand: 19.05.2024 07:51 Uhr Am Internationalen Museumstag gibt es heute in mehr als 30 Museen Mecklenburg-Vorpommerns besondere Veranstaltungen. In Stavenhagen wird ein digitaler Stadtführer zum Heimatdichter Fritz Reuter vorgestellt.

Am Internationalen Museumstag wird heute in Stavenhagen ein digitaler Stadtführer vorgestellt. Er weist den Weg zu 50 Orten in der Stadt, an denen der Heimatdichter Fritz Reuter (1810 - 1874) seine Spuren hinterlassen hat. Dazu gehören das „Hotel Kutzbach“, da er mit Luise Kutzbach verheiratet war, und eine Eiche, die Reuter pflanzen ließ. Entwickelt wurde das Projekt vom Fritz-Reuter-Literaturmuseum, unterstützt von Mädchen und Jungen des Reuterstädter Schulcampus.

Führungen in Greifswald und Prora

Präsentiert wird das Projekt in Anwesenheit von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die in Stavenhagen den Museumstag deutschlandweit eröffnet. Anschließend lädt die Stadt zu einem Bürgerfest auf den Schlosshof ein. Stavenhagen erinnert derzeit mit zahlreichen Veranstaltungen an den 150. Todestages des Dichters.Besondere Führungen bieten heute unter anderem das Pommersche Landesmuseum in Greifswald und das Dokumentationszentrum Prora auf Rügen. Das Phantechnikum in Wismar bietet einen Workshop „Bootsbau 3D-Drucker“ an, für den allerdings eine Anmeldung erforderlich ist.

