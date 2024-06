Wetter im Norden: Der Sonntag wird wolkig und wechselhaft Stand: 01.06.2024 17:53 Uhr Das Wetter in Norddeutschland ist am Sonntag durchwachsen: In Niedersachsen und Schleswig-Holstein kommt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu Schauern und Gewittern. An der Ostsee soll die Sonne scheinen.

Am Morgen ist es demnach im ganzen Norden wolkig. Sprühregen könne nicht ausgeschlossen werden, in Niedersachsen zudem Nebel oder Hochnebel hinzukommen. Tagsüber lockert es laut DWD auf - doch im Westen des Landes sind Schauer und Gewitter weiterhin möglich. Die Höchstwerte sollen laut Experten von 17 Grad an der See über 21 in Hamburg bis zu 24 Grad in Mecklenburg-Vorpommern reichen.

Sonne an der Ostsee erwartet

Sowohl hier als auch an der Küste Schleswig-Holsteins soll es ab dem Vormittag heiter bis sonnig werden. Am Montag wird es im Norden laut DWD mit Wolken und gebietsweise Regen insgesamt etwas kühler.

