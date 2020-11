Hamelner Firma wird Corona-Impfstoff mit abfüllen Stand: 11.11.2020 09:56 Uhr Der Corona-Impfstoff des Unternehmens Biontech soll auch in Niedersachsen abgefüllt werden. Der Arzneimittel-Hersteller Siegfried in Hameln lässt dafür gerade spezielle Maschinen bauen.

Sie sollen im Januar installiert werden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben eines Sprechers werde derzeit zusätzliches Personal in Hameln eingestellt. "Wir werden ungefähr 50 Stellen neu schaffen", so der Sprecher. Man führe derzeit Interviews und habe auch schon erste Leute verpflichten können.

Abfüllung könnte im Juli 2021 beginnen

1,3 Milliarden Dosen des Biontech-Impfstoffs gegen das Coronavirus sollen allein im kommenden Jahr weltweit abgefüllt werden. Wieviel davon in Hameln - will der Sprecher nicht sagen. Bei der ersten Charge ist das Unternehmen noch nicht dabei. "Wir haben vertraglich vereinbart mit Biontech, dass wir ab Anfang Juli 2021 mit der Abfüllung beginnen", sagte der Sprecher. Die Hersteller Biontech und Pfizer wollen für das Abfüllen am Anfang eigene Kapazitäten nutzen.

