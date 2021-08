Gewitter und Dauerregen in weiten Teilen Niedersachsens Stand: 22.08.2021 19:55 Uhr Zeitweise hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Unwetterwarnung auf weite Teile Niedersachsen ausgeweitet. Am stärksten betroffen waren der Westen und der Süden des Landes .

Die Unwettergefahr bestand laut DWD am Sonntag zunächst vor allem in den Landkreisen Göttingen, Goslar sowie im Süden der Landkreise Wolfenbüttel und Helmstedt. Im Laufe des Tages kamen mehrere Kreise im Raum Bremen dazu. Für die Nacht zum Montag gehen die Meteorologen von einer nachlassenden Gewitteraktivität aus. Vorher kam es wiederholt zu heftigen Schauern und Gewittern mit unwetterartigen Niederschlagsmengen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter.

Starke Gewitter im Süden und im Raum Bremen

Am Sonntagnachmittag kam es in den genannten Landkreisen, in der Grafschaft Bentheim sowie in mittleren Landesteilen zu schweren Gewittern. Der DWD warnte vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde sowie heftigem ein- oder mehrstündigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Stunde und Hagel. Am Abend waren die Regenfälle im Süden und Südosten des Landes am stärksten. Für die Landkreise Göttingen, Goslar, Wolfenbüttel, Helmstedt und Salzgitter hatte der DWD am Sonntag Niederschlagsmengen um die 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden prognostiziert.

Teilsperrung der Autobahn südlich von Göttingen

Auslöser für die Wetterlage ist laut DWD ein Tief, das über Niedersachsen ostwärts zieht und sehr feuchte und zu Gewittern neigende Luft mit sich bringt. Größere Unwetterschäden wurden bis zum Abend nicht bekannt. Südlich von Göttingen musste zeitweise eine Fahrbahn der A 7 zwischen den Anschlussstellen Hedemünden und Lutterberg gesperrt werden, weil der Regen Erdreich auf die Straße gespült hatte.

