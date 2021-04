Gedenken an Corona-Tote: Viele Aktionen in Niedersachsen Stand: 18.04.2021 11:23 Uhr Bundesweit gedenken die Menschen heute der Corona-Toten. Neben einer zentralen Gedenkfeier in Berlin gibt es auch in vielen Städten Niedersachsens Aktionen zum Gedenken an Opfer und Hinterbliebene.

In Hameln werden heute Mittag 54 Glockenschläge zu hören sein - einer für jeden Corona-Toten aus der Stadt. Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU) und seine Bürgermeisterkollegen werden dazu schwarze Bänder an hölzernen Stelen anbringen. Bürgerinnen und Bürger können wegen der Abstandsregeln erst danach auf den Rathausplatz kommen. Wolfsburg, Buxtehude und Stade haben ihre Flaggen auf halbmast gehisst. Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt (parteilos) sagte, dass angesichts von mehr als 100 Corona-Toten im Landkreis wichtig sei, der Trauer einen Raum zu geben.

Schweigeminute halten und Gedenkbaum pflanzen

In Göttingen begehen Bürgerinnen und Bürger den bundesweiten Gedenktag am Mittag mit einer Schweigeminute. In Braunschweig waren bereits am Vormittag Vertreterinnen und Vertreter aller Religionsgemeinschaften zu einem Gedenkgottesdienst in der St.-Martini-Kirche eingeladen. Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) hatte im Vorfeld angekündigt, zu den Trauernden zu sprechen. In Osnabrück begeht Bischof Franz-Josef Bode am Abend einen Gottesdienst im Dom. In Wilhelmshaven pflanzt Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) zum Gedenken einen Baum hinter dem Rathaus. In der Landeshauptstadt Hannover wollen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Nachmittag Blumen niederlegen.

Aufruf: Am Abend Kerzen in die Fenster stellen

An der bundesweiten Aktion "Lichtfenster", zu der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) aufgerufen hatte, kann sich jeder beteiligen, indem er am Abend eine Kerze ins Fenster stellt. "Wir wollen uns bewusst machen, was wir verloren haben, aber gemeinsam auch Hoffnung und Kraft schöpfen", sagte Steinmeier. Seit dem Beginn der Pandemie starben in Niedersachsen mehr als 5.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, bundesweit waren es etwa 80.000 Menschen.

