Frost, Glätte und Schnee: Im Norden bleibt es winterlich Stand: 11.02.2025 07:00 Uhr Auch heute ist es im Norden winterlich kalt. In Niedersachsen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Schnee und glatten Straßen. Im Laufe der Woche könnte es auch in anderen Teilen des Nordens schneien.

In der Nacht zu Dienstag ist ein Tiefdruckgebiet von Frankreich über die Benelux-Staaten nach Niedersachsen gezogen. Dieses bringt laut DWD-Meteorologe Lutz Beckebanze Schneefall mit sich. Vor allem im nordwestlichen Emsland werde der meiste Schneefall erwartet, sagte Beckebanze dem NDR Niedersachsen. Im Weserbergland bestehe zudem die erhöhte Gefahr für gefrierenden Regen. Im Laufe des Tages weitet sich das Tiefdruckgebiet dann den Angaben zufolge nordöstlich aus, auch an der Grenze zu Niedersachsen kann es leichten Schnee geben. Im übrigen Norden soll es laut Beckebanze jedoch nicht schneien. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird heute laut Prognose Sonne erwartet.

Warnstreik und Wintereinbruch in Hannover

"Im Raum Hannover wird der Schneefall zwischen 8 und 9 Uhr einsetzen", sagte Meteorologe Lutz Beckebanze am Montag. Um die drei Zentimeter sollen seinen Angaben zufolge fallen. Außerdem sei gefrierender Regen möglich. Neben Schneefall und glatten Straßen könnte es heute für den Berufsverkehr besonders herausfordernd werden: Durch einen ganztägigen Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Üstra in Hannover zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Bis Betriebsschluss sollen alle Busse und Stadtbahnen in den Depots bleiben. Pendler werden aufgefordert, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Nicht vom Streik betroffen sind die Busse des Unternehmens Regiobus.

Schneedecke wohl nicht von langer Dauer

Bis heute Vormittag kann es nach Angaben des DWD auch im restlichen Norden glatt werden. Im östlichen Mecklenburg-Vorpommern wird es mit minus 6 bis minus 5 Grad am kältesten, in Bad Bentheim und Nordfriesland werden Temperaturen zwischen 0 und 1 Grad erwartet, wie der DWD-Meteorologe dem NDR Niedersachsen sagte. Im weiteren Tagesverlauf liegen die Temperaturen in Niedersachsen dann vielerorts im positiven Bereich, sodass der Schnee nicht mehr liegen bleibt. In Niedersachsen werden um die 1 Grad erwartet, in Mecklenburg-Vorpommern liegen die Temperaturen voraussichtlich zwischen 0 und 2 Grad. In Schleswig-Holstein rechnet der Meteorologe mit bis zu 3 Grad.

Weiterhin Schnee und Kälte im Norden

Auch in der zweiten Wochenhälfte soll es laut dem DWD im ganzen Norden winterlich bleiben. "Derzeit soll es ab Donnerstag deutlich mehr schneien - aber die Vorhersage schwankt noch sehr", sagte Beckebanze. Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns bleibt es demnach auch in der Nacht auf Mittwoch mit minus 6 bis minus 5 Grad am kältesten. Ab Mittwochnachmittag wird dann im Westen leichter Schnee bei 0 bis 2 Grad erwartet, auch am Donnerstag kann gebietsweise Schnee fallen. Regional könnte es laut DWD glatt werden. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist ab der Nacht zu Mittwoch leichter Frost und etwas Schnee möglich, die Temperaturen sinken auf bis zu minus 2 Grad. Auch in den Nächten zu Donnerstag und zu Freitag könnte etwas Schnee fallen, tagsüber sollen die Temperaturen auf bis zu 3 Grad steigen.

