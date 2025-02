Eisige Temperaturen: Osnabrück lädt Obdachlose zum Imbiss ein Sendung: NDR Info | 17.02.2025 | 21:45 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 17.02.2027

Minus 21 Grad in Anklam und auch in Osnabrück klirrende Kälte: Die Einladung ins Rathaus nahmen rund 80 Obdachlose an.