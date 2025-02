Skifahren und Rodeln im Harz: Großer Andrang am Wurmberg Stand: 16.02.2025 07:16 Uhr Das winterliche Wetter hat gestern viele Wintersportfans in den Harz gelockt. An einigen Orten war Rodeln und Skifahren möglich. Für Skilangläufer waren allerdings alle Loipen gesperrt.

Großer Andrang herrschte gestern in Braunlage am Wurmberg. Hier waren Skifahren und Rodeln möglich. Am Vormittag war es nach Angaben des Betriebsleiters Fabian Brockschmidt "richtig voll". Auf mittlerer Höhe liege am Wurmberg etwa ein Meter Schnee. Um diese weiße Winterlandschaft zu erzeugen, setzt Brockschmidt nach eigenen Angaben auf künstliche Beschneiung. "Wir haben heute Nacht schön Schnee gemacht", sagte er gestern. Man habe die niedrigen Temperaturen von etwa minus sechs Grad in der Nacht genutzt. Die natürliche Schneedecke ist nur etwa fünf Zentimeter hoch.

Videos 3 Min Harz: Kaiserwetter lockt Wintersport-Fans an Am Wurmberg sind die Bedingungen ideal: schneeweiße Berge, klarer Himmel und immer wieder strahlender Sonnenschein. (18.01.2025) 3 Min

Sankt Andreasberg auch mit Skibetrieb

Am Sonnenberg in Skigebiet Sankt Andreasberg wird nach Angaben des Betreibers nicht künstlich beschneit. Hier reiche die natürliche Schneedecke aber trotzdem zum Skifahren, sagte Betreiber Oliver Schmidt. Ein Skilift sei geöffnet und auf der Piste seien Abfahrten möglich.

Rodeln an mehreren Orten möglich

Auch in Torfhaus liegen nach Angaben der Betreiber rund fünf Zentimeter Neuschnee, der Rodellift ist in Betrieb. Am Bocksberg in Hahnenklee bei Goslar ist das Schlittenfahren ebenfalls möglich. Die Bedingungen seien "nicht optimal"", aber auf dem Böckchen und auf der Familienabfahrt könne mit dem Schlitten gefahren werden. In Sachsen-Anhalt soll nach Angabe der Touristeninformation im Bodetal rund um Thale sowie in Friedrichsbrunn das Rodeln möglich sein. Dort seien auch die Wanderwege geöffnet.

Langlauf-Loipen weiter nicht nutzbar

Langläufer haben im Harz allerdings weiter das Nachsehen. Es seien keine Loipen geöffnet, teilt die Harzer Tourismusverwaltung mit. Die Schneedecke sei demnach "nicht besonders mächtig", die Loipen könnten nicht präpariert werden. Die größte Auswahl an Strecken haben an diesem Wochenende die Winterwanderer.

Es bleibt kalt in Niedersachsen

Der Deutsche Wetterdienst meldet für heute Temperaturen zwischen minus ein Grad und drei Grad plus - in Braunlage liegen die Temperaturen stabil unter dem Gefrierpunkt. Auch in den kommenden Tage soll es in Niedersachsen kalt bleiben.

Weitere Informationen Wintersport im Harz: Pisten, Loipen, Rodelstrecken Die Hochlagen des Harzes bieten im Winter oft gute Bedingungen zum Skifahren und Rodeln. Orte, Anlagen und Pisten im Überblick. (03.01.2025) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.02.2025 | 13:30 Uhr