Winternothilfe für Obdachlose: Kältebusse bis Ende März unterwegs Stand: 17.01.2025 17:40 Uhr In Hannover, Oldenburg und Bremen verteilen Ehrenamtliche in den Wintermonaten heiße Getränke, Eintöpfe und warme Kleidung an wohnungslose Menschen. Noch bis Ende März läuft das Hilfsangebot.

Seit November machen die Kältehilfebusse zum Beispiel in Hannover täglich Halt. Dreimal in der Woche übernehmen die Johanniter nach eigenen Angaben diese Aufgabe. Demnach sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an zwei Standorten unterwegs - in der Nähe des Steintors und am Kröpcke. Dort können auch Spenden abgegeben werden. Laut der Hilfsorganisation werden an einem Abend 120 Portionen Essen in Hannover ausgegeben. Auch Winterjacken, Handschuhe und Schlafsäcke verteilen die Johanniter an bedürftige Menschen. Laut Teamleiterin Heike Burkhardt kommen viele Obdachlose auch vorbei, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Einige von ihnen bezeichnet Burkhardt inzwischen als Stammgäste. Das Team in Hannover bestehe derzeit aus 37 Ehrenamtlichen.

Regelmäßig auch ärztliche Versorgung möglich

Neben Hannover sind die Johanniter auch in Oldenburg und Bremen unterwegs. In Oldenburg nehmen das Angebot nach Angaben der Johanniter etwa 30 bis 35 bedürftige Menschen wahr. Der Kältebus steht dort dreimal in der Woche auf dem Bahnhofsvorplatz. An zwei Abenden in der Woche gibt es das Angebot auch in Bremen. Ergänzt wird es laut der Hilfsorganisation alle zwei Wochen durch ein Arztmobil. Die Zahl der Obdachlosen wird in Bremen auf 500 bis 600 geschätzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg Hannover