Ein ganz besonderes Schuljahr beginnt in Niedersachsen Stand: 29.08.2021 07:00 Uhr

Das neue Schuljahr beginnt am Donnerstag im "Szenario A", das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler jeden Tag gemeinsam in der Schule sind. Um diesen Regelbetrieb zu ermöglichen, hat das Kultusministerium zum Schulstart eine "inzidenz- bzw. warnstufenunabhängige Sicherheitsphase" festgelegt, die bis zum 22. September gilt. Demnach sollen an den ersten sieben Schultagen nach den Ferien verpflichtende Selbsttests zu Hause stattfinden, später dann drei Testungen pro Woche. Damit sollen auch jene Schülerinnen und Schüler - und auch Lehrkräfte - herausgefiltert werden, die sich eventuell im Urlaub angesteckt haben. Außerdem gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Gebäude und im Unterricht für alle Schulformen. Jugendliche ab 14 Jahren müssen eine medizinische Maske tragen, jüngere können auch Alltagsmasken verwenden. Darüber hinaus gelten auch weiterhin die AHA+L-Regelungen.

Vor dem Start des neuen Schuljahres ist Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch ab 16 Uhr zu Gast bei NDR 1 Niedersachsen und danach bei Niedersachsen 18.00 im NDR Fernsehen.

"Maximale Präsenz bei maximaler Sicherheit"

In den Schulalltag sollen laut Tonne "Maskenpausen" integriert werden, und zwar umso mehr, je jünger die Kinder sind. In den Pausen im Freien, in den Mensen beim Essen und Trinken und beim Sportunterricht können die Masken abgelegt werden. Ausgenommen von den verpflichtenden Corona-Tests sind laut Tonne nur vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Man habe vor, mit "maximaler Präsenz bei maximaler Sicherheit" zu starten: "Es soll im Grundsatz überall das sogenannte Szenario A gelten - inklusive Testungen, Masken, Lüften und entsprechender Hygienepläne." Er wolle Verlässlichkeit bei Bildung und Betreuung schaffen, so Tonne. Eine landesweite Rückkehr in ein mögliches Szenario B oder C sei nicht vorgesehen.

Corona-Impfungen an Schulen

Am Montag beginnt in Niedersachsen bereits die von der Landesregierung angekündigte Impfwoche für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, bei der auch an Schulen geimpft wird. Laut Kultusminister Tonne wollen sich viele Schulen beteiligen. Schülerinnen und Schülern könne man nun "ein niedrigschwelliges Angebot machen", so Tonne. Die meisten jungen Menschen seien sich klar darüber, dass eine hohe Impfquote helfe, den Präsenzunterricht zu sichern und darüber hinaus Freiheiten in Freizeit, Sport und Kultur zu bekommen. An den geplanten Impfungen in Schulen gibt es allerdings auch Kritik. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) etwa befürchtet Diskussionen mit Impfgegnerinnen und -gegnern an Schulen und Gruppenzwang.

Keine flächendeckende Ausstattung mit Luftfiltern

Grundsätzlich sollen Klassenzimmer überall da, wo es möglich ist, regelmäßig durchlüftet werden. Wo das Lüften schwierig ist, sollen Luftfilteranlagen einen zusätzlichen Infektionsschutz in den Schulen bieten. Von einer flächendeckenden Ausstattung mit mobilen oder stationären Luftfiltern an den Schulen ist Niedersachsen wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahres aber noch weit entfernt. Gründe dafür sind laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter anderem noch laufende Ausschreibungsverfahren, Material-Engpässe und unklare Förderbedingungen des Landes.

