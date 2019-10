Stand: 26.10.2019 08:20 Uhr

E-Autos: Nachbesserungsbedarf bei Ladestationen

Das Image von überdimensionierten Dreckschleudern auf den Straßen verschlechtert sich rapide - nur die Verkaufszahlen nicht. Dabei soll die Zukunft doch der E-Mobilität gehören, hört man allerorten. Zeit also für einen Blick auf die Straßen des Landes Niedersachsen. Wie sieht es aus? Die nackten Zahlen: Am 1. Januar 2019 waren im Land genau 6.958 "Personenkraftwagen mit Elektroantrieb" zugelassen. Das meldet das Kraftfahrt-Bundesamt. Tendenz: deutlich steigend. Denn ein Jahr zuvor, am 1. Januar 2018, gab es lediglich 4.757 E-Autos in Niedersachsen.

Videos 04:26 Hallo Niedersachsen Wie alltagstauglich ist E-Mobilität? Hallo Niedersachsen Unterschiedliche Stecker, unterschiedliche Ladesäulen, unterschiedliche Systeme - das Laden von E-Autos hat noch ein paar Tücken. Auch die Akku-Leistung schwankt noch. Video (04:26 min)

Rang vier - Bayern unangefochten an der Spitze

Der aktuelle Wert ist deutschlandweit der viertbeste nach Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Spitzenreiter, wie so oft, Bayern. Dort sind mittlerweile schon über 20.000 Autos mit Elektroantrieb angemeldet, also fast drei Mal so viele wie in Niedersachsen. Im Hinblick auf die Versorgung mit Ladesäulen sieht es rund um Hannover, Braunschweig und Oldenburg allerdings eher trist aus: Rang elf im Bundesvergleich hinsichtlich der Anzahl der Stationen je 1.000 Quadratkilometer - nur fünf Länder sind noch schlechter ausgestattet.

5,7 Millionen Euro für Ausbau der Infrastruktur

Woran liegt das? Und wer muss hier nachbessern? Nachfrage beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Von dort heißt es, die EU-Vorgabe von zehn Fahrzeugen pro Ladesäule werde "in etwa" eingehalten. Die Landesregierung wolle die Infrastruktur "bedarfsgerecht" ausbauen, aber ohne ein Überangebot einzurichten. "Im Haushaltsplanentwurf 2020 bis 2023 sind dafür 5,7 Millionen Euro vorgesehen", so Sprecher Christoph Ricking. Gefördert werden sollen private Ladeinfrastruktur von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Handwerksbetriebe, etwa Ladesäulen auf Kunden- oder Mitarbeiterparkplätzen, sowie unterversorgte Gebiete jenseits der Hauptverkehrsachsen ("Weiße Flecken"), heißt es weiter vom Ministerium.

"Da ginge noch mehr"

Beim ADAC bemängelt man derweil die kundenunfreundliche Ausstattung der vorhandenen Stationen. "Technik OK - Service schlecht" lautet der Titel eines Tests von E-Ladesäulen aus dem Mai 2018. "Es gibt unterschiedliche Bezahlmethoden, bei manchen muss man angemeldet sein, bei anderen nicht", sagte Sprecherin Alexandra Kruse NDR.de. Dazu sei die Information über die jeweiligen Kosten nicht immer sichtbar für den Kunden. "Da ginge noch mehr", so Kruse weiter. Sie sieht vor allem Städte, Energieversorger und auch die Arbeitgeber in der Pflicht. Denn der Arbeitsplatz sei ein optimaler Ort, um das E-Auto aufzuladen, wenn der Fahrer etwa im Büro sitzt.

BUND sieht Hersteller in der Pflicht

Auch beim BUND Niedersachsen verweist man darauf, dass die meisten E-Auto-Fahrer ihre Wagen wohl entweder zu Hause oder bei der Arbeit aufladen. "Der Bedarf an Ladestationen im öffentlichen Raum ist daher vermutlich geringer, als oft dargestellt wird - vor allem in einem Flächenland wie Niedersachsen", sagte Sprecherin Tonja Mannstedt. Zudem sieht der BUND die Verantwortung für eine vernünftige Infrastruktur bei den Autokonzernen, "die die E-Autos auf den Markt bringen, um ihre von der EU festgelegten gesetzlichen CO2-Flottenwerte für 2021, 2025 und 2030 einzuhalten."

Grünen: "Aufgabe der Politik"

Die Grünen in Niedersachsen, derzeit in der Oppositionsrolle im Niedersächsischen Landtag, sehen die Politik am Zug. "Eine verlässliche Ladeinfrastruktur ist die Voraussetzung dafür, dass der Anteil der Elektromobilität im Straßenverkehr steigt. Es ist die Aufgabe der Politik, hierfür den ordnungspolitischen Rahmen vorzugeben", so Sprecher Josef Voß. Der Ausbau der Ladesäulen selbst sei Aufgabe der Energieversorger; Land und Bund müssten dafür sorgen, dass an Mobilitätspunkten, Bahnhöfen, großen Parkplätzen und Rastanlagen öffentliche Ladepunkte entstehen. "Außerdem brauchen wir bundesweit einheitliche und einfache Standards für Ladesysteme", fordern die Grünen.

