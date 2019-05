Stand: 12.05.2019 10:24 Uhr

Drei Tote in Passau: Armbrustpfeile gefunden

Einen Tag nach dem Fund dreier Leichen in Passau (Niederbayern) hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse mitgeteilt. Danach wurden in den Körpern der Toten Armbrustpfeile entdeckt. Sie stammen vermutlich aus den beiden Armbrüsten, die im Zimmer gefunden worden waren. Zu den Opfern gehört auch eine 30-jährige Frau aus Niedersachsen. Ob die Armbrustpfeile zum Tod führten und wer als Schütze infrage kommt, wollte ein Sprecher der Polizei nicht sagen. Nur so viel: Es gebe derzeit keine Anhaltspunkte für eine mögliche Beteiligung weiterer Personen an dem Geschehen.

Eines der Opfer stammt aus Niedersachsen

Bei den weiteren Toten soll es sich um eine 33-jährige Frau und einen 54 Jahre alten Mann handeln, beide aus Rheinland-Pfalz. Aus welchen Orten die drei Toten stammen, wollte die Polizei nicht sagen. Klar ist lediglich, dass sich die drei erst am Freitag für das Wochenende in der Pension eingemietet hatten. Offen ließ die Polizei auch die Frage, in welcher Beziehung die drei zueinander standen.

Ermittlungen noch in alle Richtungen

Näheres zum genauen Hergang und möglichen Hintergründen könne erst nach einer Obduktion gesagt werden. Derzeit laufe auch noch die weitere Spurensicherung vor Ort. Ermittelt werde nach wie vor in alle Richtungen, so die Polizei. Das schließe auch einen Unfall oder auch Suizid nicht aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.05.2019 | 08:00 Uhr