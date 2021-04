Die Nacht der Lyriden: Sternschnuppen blitzen am Himmel Stand: 22.04.2021 12:30 Uhr Seit rund einer Woche sind mehr Sternschnuppen als üblich am Nachthimmel zu sehen. Es sind die sogenannten Lyriden. Der Höhepunkt des Schauspiels ist in der Nacht zu Freitag zu sehen.

Rund zwanzig Meteore pro Stunde können in der kommenden Nacht am Firmament aufflammen. Ihren Namen haben die Lyriden vom Sternbild der Leier, auf Lateinisch Lyra. Von diesem Sternbild aus scheinen sie zu entströmen. Tatsächlich handelt es sich bei ihnen um Bruchstücke des Kometen "Thatcher C/1861 G1". Verglüht ein solches Bruchstück in der Erdatmosphäre, entsteht der typisch leuchtende Schweif einer Sternschnuppe.

Mondlicht stört das Sternschnuppen-Spektakel

Besonders gut lassen sich die Sternschnuppen in den beiden Stunden nach Mitternacht beobachten. Allerdings stört in diesem Jahr helles Mondlicht das Spektakel. Die Lyriden sind sehr verlässlich jedes Jahr in der zweiten April-Hälfte am Nachthimmel zu sehen, wenn die Erde den Meteorstrom kreuzt.

