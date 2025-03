Mondfinsternis im Video: Ein Spektakel mit Einschränkungen Stand: 14.03.2025 11:55 Uhr Am frühen Freitagmorgen ist es zu einer totalen Mondfinsternis gekommen, bei der sich der Mond in den Schatten der Erde bewegt hat. In Norddeutschland war davon nur teilweise etwas zu beobachten.

Wer das Phänomen von Niedersachsen aus verfolgen wollte, musste früh aufstehen. Hierzulande sei zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr ein kleiner Teil der Mondfinsternis zu sehen gewesen, sagte Julia Lanz-Kröchert vom Planetarium Wolfsburg dem NDR Niedersachsen. Das Spektakel war nur für kurze Zeit sichtbar, weil nach 6.30 Uhr der Tag begann und der Mond hinter dem Horizont verschwand, so Lanz-Kröchert weiter. In Amerika war es zu diesem Zeitpunkt noch Nacht. Deshalb habe man dort die komplette Mondfinsternis verfolgen können. Laut der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA war es die erste totale Mondfinsternis seit November 2022.

Nächste Mondfinsternis im September

Eine Mondfinsternis entsteht bei Vollmond. Dann befinden sich laut Lanz-Kröchert Sonne, Erde und Mond auf einer Linie. Der Mond wandert dabei hinter die Erde, schiebt sich in den Schatten der Erde und verdunkelt sich. Nicht bei jedem Vollmond komme es zu einer Finsternis, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit. Dies geschehe nur ungefähr zwei Mal im Jahr. Die nächste totale Mondfinsternis in Deutschland ist dem DLR und Expertin Lanz-Kröchert zufolge voraussichtlich am 7. September 2025 sichtbar.