Corona in Niedersachsen: Impfzentren in der Startlöchern Stand: 12.01.2021 21:26 Uhr Die Vorbereitungen für die ersten Corona-Impfungen in Niedersachsen außerhalb von Alten- und Pflegeheimen werden konkreter. Ab Februar sollen alle Personen über 80 Jahre einen Termin bekommen.

Wie der Krisenstab am Dienstag bekannt gab, sollen die Einladungen ab dem 18. Januar verschickt werden. Zehn Tage später können die Berechtigten dann telefonisch oder online einen Termin in einem der 50 Impfzentren reservieren. Das gilt auch für alle Personen über 80 Jahre, die kein Schreiben erhalten, weil ihre Adresse nicht bekannt ist. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gehören landesweit rund 800.000 Menschen zur ersten Priorisierungsgruppe. Dazu zählen neben den Menschen über 80 auch Pflegekräfte und medizinisches Personal.

Erste Lieferung von Moderna-Impfstoff steht bereit

Am Dienstag hat die Verteilung des zweiten Corona-Impfstoffes begonnen. Von der Vakzine des US-Herstellers Moderna erhält Niedersachsen zunächst 6.000 Dosen. Ende der Woche soll der Impfstoff als erstes in Krankenhäusern in Osnabrück und Oldenburg verabreicht werden. Das bundesweite Zentrallager für den Moderna-Impfstoff befindet sich in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück), wo alle 14 Tage weitere Lieferungen eintreffen sollen.

Landkreis Gifhorn überschreitet Inzidenzwert von 200

Die fortschreitenden Impfungen sind ein wichtiger Hoffnungsschimmer, denn das Leben im Land ist wegen der verschärften Regeln seit Wochen stark eingeschränkt. Für den Landkreis Gifhorn hat das Landesgesundheitsamt am Sonnabend zum ersten Mal in Niedersachsen seit den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern einen Inzidenzwert von über 200 gemeldet. Der Landkreis hat daraufhin eine nächtliche Ausgangssperre verhängt und ein komplettes Kontaktverbot zu Menschen außerhalb des eigenen Haushaltes angekündigt. Die 200er-Marke war bei den Beratungen als kritischer Wert für mögliche weitere Beschränkungen festgelegt worden. Dazu gehört die Einschränkung des Bewegungsradius' der Bürgerinnen und Bürger auf 15 Kilometer - eigentlich um den Wohnort, in Niedersachsen aber um den Wohnsitz, also die konkrete Adresse. Kommunen entscheiden jeweils selbst, ob sie die Möglichkeiten, die die Regelung bietet, in vollem Umfang nutzen. Der Landkreis Gifhorn hat davon abgesehen.

Härtere Beschränkungen bis Monatsende

Noch bis Ende Januar gelten verschärfte Corona-Maßnahmen. Für viele Niedersachsen bedeuten sie drastische Einschränkungen. Ein Kernpunkt: Es ist nur noch ein Kontakt pro Haushalt erlaubt, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach dem Gespräch der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mitteilte. Darüber hinaus werden die Kontakte an Schulen reduziert. Auch Kitas bieten nur noch eine Notbetreuung an. Weil appellierte erneut an die Bürgerinnen und Bürger: "Wir brauchen noch viel Geduld, Umsicht und Rücksichtnahme", sagte er.

Mehrzahl der Geschäfte geschlossen

Die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - sind seit dem 16. Dezember geschlossen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Darüber hinaus sind Friseure ebenso geschlossen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben möglich.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

