Corona-Zahlen: Braunschweiger Klinik verschärft Regeln Stand: 22.10.2020 16:27 Uhr Das Klinikum der Stadt Braunschweig verschärft wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Niedersachsen die Besucherregeln.

Ab diesem Sonnabend dürfen Patienten maximal einen Besuch pro Tag für eine halbe Stunde empfangen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Möglich sind Besuche nach Klinikangaben im Zeitraum von 14 bis 19 Uhr. In den Helios-Kliniken in Gifhorn, Wittingen, Salzgitter und Bad Gandersheim gilt bereits seit einer Woche sogar ein komplettes Besuchsverbot. Im Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende gibt es Corona-Schnelltests für Patienten und Besucher.

Klinikum: Notwendigkeit von Besuchen hinterfragen

Das Klinikum Braunschweig bittet neben der Einhaltung der Corona-Regeln auch um Verständnis und appelliert an potenzielle Besucher, die Notwendigkeit von Besuchen generell zu hinterfragen. Insbesondere in der Geburtsklinik und den Frühchen-Stationen sowie in der Onkologie und Geriatrie befinden sich Menschen, die den Risikogruppen angehören. Ziel sei es, die Wahrscheinlichkeit von Ansteckungen so gering wie möglich zu halten, teilte das Klinikum am Donnerstag mit.

Reimann: Keine zu strengen Regeln für Pflegeheime

Unterdessen hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann vor zu strengen Besucherregelungen in Pflegeheimen gewarnt. Die Heimleitungen sollten umsichtig mit den Regeln umgehen, sagte die SPD-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). In der Corona-Verordnung des Landes sei ganz klar ein Besuchsrecht verankert. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr dieses Jahres hatten bundesweit viele Senioren- und Pflegeeinrichtungen Besuchsverbot verhängt.

