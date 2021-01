Corona-Verstöße in Niedersachsen: Mehr als 1.500 Verfahren Stand: 16.01.2021 09:05 Uhr Kindergeburtstag, private Party oder Fitnessstudio trotz Quarantäne - einige Niedersachsen halten sich nicht an die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Teilweise mit strafrechtlichen Folgen.

Seit dem ersten sogenannten Lockdown im Frühjahr 2020 sind nach Angaben des Justizministeriums bei den Staatsanwaltschaften landesweit 1.534 Ermittlungsverfahren eingegangen. In den meisten Fällen gehe es um Ordnungswidrigkeiten: Diese 1.255 Bußgeldverfahren beziehen sich demnach auf verschiedene Vorwürfe von Verstößen gegen die Abstands- oder Maskenpflicht bis hin zu unerlaubt geöffneten Bars und Gaststätten.

Videos 3 Min Delmenhorst: Polizei ahndet Verstöße gegen Corona-Regeln Es gab 31 Vergehen gegen die Maskenpflicht. Ein Friseursalon und zwei Gastronomien wurden geschlossen. (25.10.2020) 3 Min

Versuchte gefährliche Körperverletzung

In 279 Fällen handele es sich um strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Darunter fallen nach Angaben eines Ministeriumssprechers beispielsweise Verstöße gegen Quarantäneanordnungen. Strafrechtlich relevant sei etwa ein Fall aus Göttingen, wo im Mai 2020 ein 27-Jähriger trotz einer Corona-Infektion ins Fitnessstudio gegangen sein soll. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann.

Party-Gäste verstecken sich im Schrank

Bei einem Kindergeburtstag in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) waren den Angaben zufolge 30 Erwachsene und Kinder zusammengekommen. Dass sie damit gegen die Corona-Verordnung verstießen, war ihnen offenbar klar - sie versuchten, sich vor der Polizei zu verstecken. Eine Frau schloss sich mit fünf Kindern in der Toilette ein, andere Gäste krochen in Schränke und hinter Türen. Die Beamten fanden sie dennoch und lösten die Feier auf. Es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die 15 Erwachsenen eingeleitet, alle erwarte nun ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro. Weniger Mühe, unentdeckt zu bleiben, gaben sich zwei Frauen und zwei Männer, die sich in Moringen im Landkreis Northeim trafen und dies im Internet streamten. Die jungen Leute stammten aus vier verschiedenen Haushalten. Auch hier schritt die Polizei ein.

