Corona-Verordnung wird Prostitution neu regeln

Die Prostitution gehört zu den Gewerben, die unter den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie besonders stark leiden. In Kürze sollen Prostituierte aber fast im ganzen Norden wieder arbeiten dürfen. Wie Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag mitteilte, haben sich Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen darüber verständigt, Prostitution vom 15. September an unter strengen Hygiene-Auflagen wieder zuzulassen. Niedersachsen ist hier allerdings schon einen Schritt weiter.

Regeln werden in neuer Verordnung verankert

Der Grund ist eine richterliche Entscheidung: Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg von Ende August dürfen Bordelle und andere Prostitutionsstätten in Niedersachsen bereits jetzt wieder öffnen, auch die Straßenprostitution ist erlaubt. Die Betreiber müssen dafür Hygienekonzepte erstellen und die Dienstleisterinnen bei der Arbeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Außerdem sollen die Kontaktdaten der Kunden erfasst werden. Mitte des Monats wird die Erlaubnis dann auch in Niedersachsen offiziell: Am 14. September will das Land die neue Corona-Verordnung herausgeben. Darin sollen dann auch die neuen Regelungen zur Prostitution verankert sein.

Abwanderungen in Nachbarländer vermeiden

In Bremen stehe ebenfalls eine Gerichtsentscheidung an, sagte Senatorin Leonhard. Neben den Urteilen sei für die Wiederzulassung ausschlaggebend, dass diese gemeinsam mit den Nachbar-Bundesländern erfolge, um Abwanderungen zu vermeiden.

