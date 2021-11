Corona: Strenge Regeln für Schulen und Kitas in Niedersachsen

Für alle Schülerinnen und Schüler sind drei Corona-Selbsttests pro Woche verpflichtend - jeweils montags, mittwochs und freitags. Ausgenommen davon sind Geimpfte und Genesene. Eltern müssen per Unterschrift für jeden Test bestätigen, dass dieser durchgeführt wurde und negativ war. Fällt ein Test positiv aus, muss die Schule umgehend informiert werden. Das betreffende Kind muss einen PCR-Test machen. Diese Vorgehen ist nun um "anlassbezogenes Intensivtesten" (ABIT) ergänzt worden. Das heißt: Liegt ein Infektionsverdacht vor, testen sich alle in der Lerngruppe - auch vollständig Geimpfte und Genesene - fünf Schultage hintereinander. Bestätigt sich der Verdacht nach negativem PCR-Test nicht, kann die intensive Testung abgebrochen werden.

Für Beschäftigte in Schulen und Kitas gilt die 3G-Regel. Nicht geimpftes oder genesenes Schulpersonal muss sich täglich testen.

In den Schulen gilt der eingeschränkte Regelbetrieb (Szenario A) nach dem sogenannten Kohortenprinzip. Maximal ein Jahrgang bildet eine Kohorte. Ein automatischer Übergang in den Wechselunterricht (Szenario B) ist nicht mehr vorgesehen, auch generelle Regelungen zur Untersagung des Schulbesuchs gibt es nicht mehr. Alle nicht genesenen und nicht geimpften Schülerinnen und Schüler müssen sich dreimal pro Woche mittels eines Selbsttests testen - ungeimpftes Personal sogar täglich. Fällt ein Test positiv aus, muss die betroffene Person die Schule darüber informieren und einen PCR-Test machen. Schulische Kontaktpersonen einer infizierten Person müssen fortan aber nicht mehr in Quarantäne geschickt werden. Denn ab sofort gilt im Corona- und schon im Verdachtsfall eine strenge fünftägige Testpflicht für alle - auch Genesene und Geimpfte.

Die Einrichtungen befinden sich im eingeschränkten Regelbetrieb, im sogenannten Szenario A. Je nach lokalem Infektionsgeschehen kann das örtlich zuständige Gesundheitsamt verschärfte Hygieneanforderungen und das Prinzip der strikten Gruppentrennung anordnen. Wird ein Kind mittels eines PCR-Tests positiv auf Corona getestet, kann das Gesundheitsamt einzelne Kinder oder eine ganze Gruppe in Quarantäne schicken. In Gruppen, in denen sich überwiegend Kinder bis 14 Jahren befinden, beispielsweise im Hort, müssen alle eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Kinder bis zur Einschulung müssen keine Maske tragen - das gilt in Kindertagesstätten wie auch bei der Betreuung von Kindern in Kleingruppen.

Jedem Kind in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindergärten stehen pro Woche drei Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung kostenfrei zur Verfügung. Kinder können damit während der Betreuungszeiten an jedem zweiten Tag - in der Regel montags, mittwochs und freitags - anlasslos getestet werden.

Mit der neuen Verordnung gilt nun "Testen statt Quarantäne". Das bedeutet: Liegt ein Verdacht oder eine Infektion vor, testet sich die Lerngruppe fünf Tage lang. Schulische Kontaktpersonen müssen dadurch nicht direkt in die Quarantäne. Anschärfungen durch die Gesundheitsämter sind im Einzelfall möglich. Geimpfte und Genesene müssen grundsätzlich nicht in Quarantäne. Gesundheitsämter haben dabei aber einen Ermessensspielraum. In Kitas gilt die Regel, dass sich enge Kontaktpersonen nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten können.

Jede Person ist verpflichtet, innerhalb von Schulgebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Pflicht gilt auch im Unterricht für nun alle Schuljahrgänge. Mit Inkrafttreten der verschärften Verordnung gilt das nun auch für die ersten und zweiten Klassen. Sie müssen nun auch Maske im Unterricht am Platz tragen. Für alle Jahrgänge müssen die Schulen weiterhin maskenfreie Zeiten gewährleisten. Je jünger die Kinder sind, desto mehr solcher "Maskenpausen" müssen gewährleistet sein.