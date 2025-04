Bundesweiter Camping-Rekord: Diese Ziele sind im Norden am beliebtesten Stand: 29.04.2025 13:41 Uhr Mit 42,9 Millionen Übernachtungen war Camping in Deutschland 2024 so beliebt wie noch nie. Das meistbesuchte Reiseziel war dabei die Ostsee in Schleswig-Holstein, dicht gefolgt von der Nordseeküste in Niedersachsen.

Rund 3,4 Millionen Camperinnen und Camper machten im vergangenen Jahr an der schleswig-holsteinischen Ostsee Urlaub. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor. Die meisten Gäste - 3,3 Millionen - kamen demnach aus Deutschland. Auf dem zweiten Platz folgt mit 2,6 Millionen Camping-Übernachtungen der Schwarzwald (Baden-Württemberg), dahinter rangiert Niedersachsens Nordseeküste. Diese zog laut Destatis im Jahr 2024 Camping-Gäste zu rund 1,9 Millionen Übernachtungen an. Knapp 1,7 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr in Vorpommern gecampt (Platz Fünf), 1,6 Millionen an der mecklenburgischen Ostseeküste (Platz Sechs).

Mecklenburgische Schweiz: Fast jede vierte Übernachtung auf Campingplatz

Der Anteil an Übernachtungen, die auf einem Campingplatz stattfanden, war 2024 in der Holsteinischen Schweiz mit 30 Prozent besonders hoch. Im deutschlandweiten Vergleich liegt die Region damit auf Platz Vier. Darauf folgen laut Destatis die Mecklenburgische Schweiz und Seenplatte: 24,6 Prozent der Übernachtungen waren hier im vergangenen Jahr auf einem Campingplatz, also fast jede vierte. Die bundesweiten Campingplatz-Übernachtungen haben sich innerhalb von 20 Jahren verdoppelt: 2004 hatten Campingplätze hierzulande noch 21,4 Millionen Übernachtungen verzeichnet.

Videos 3 Min Camping: Live-Schalte vom Rand der Lüneburger Heide Auch im April bei wechselhaftem Wetter sind Urlauber da. Was ist los am Hardausee? Marie Schiller berichtet. (24.04.2025) 3 Min

Camping ist teurer geworden

Nach Angaben von Destatis sind die Preise für Übernachtungen auf Campingplätzen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2024 waren Übernachtungen auf einem Wohnmobilstellplatz 27,7 Prozent teurer als im ersten Corona-Jahr 2020. Die Campingplatzgebühr fiel den Angaben zufolge 2024 um 24,6 Prozent höher aus als im Jahr 2020. Dennoch fand rund jede zwölfte der insgesamt 496 Millionen Gästeübernachtungen im Jahr 2024 in Deutschland auf einem Campingplatz statt - das entspricht 8,6 Prozent. In der Statistik sind laut Destatis Übernachtungsmöglichkeiten mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten oder Campingstellplätzen einbezogen.

Welche sind die schönsten Campingplätze im Norden?

Videos 3 Min Campingplatz Prerow: Saisonstart mit neuen Betreibern Nach langem Rechtsstreit wird der Platz fortan unter dem Namen Ahoi-Camp-Darß geführt. Die ersten Dauercamper sind schon vor Ort. 3 Min

Der beste Campingplatz Europas soll in Mecklenburg-Vorpommern zu finden sein. Das Reiseportal camping.info hat den Campingpark Kühlungsborn 2025 mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Der Campingplatz Rosenfelder Strand Ostsee Camping bei Grube (Kreis Ostholstein) unterhalb von Fehmarn wurde dabei zum besten Campinglatz Schleswig-Holsteins ernannt. Zwei der besten deutschen Campingplätze liegen laut einer Bewertung durch das Verbrauchermagazin Imtest und den ADAC zudem im niedersächsischen Südharz. Der Platz am Wiesenbeker Teich und der Campingplatz in Walkenried (beide Landkreis Göttingen) konnten in einem Ranking im vergangenen Jahr 4,5 von 5 möglichen Punkten erzielen.

