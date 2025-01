Stand: 15.01.2025 15:52 Uhr Campingplatz auf Fehmarn zum besten Campingplatz SHs gekürt

Der Campingplatz Rosefelder Strand auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist vom Reiseportal camping.info zum besten Campingplatz Schleswig-Holsteins gekürt worden. Der Platz schaffte es in der Gesamtwertung an Platz sechs, hinter Campingplätze aus Österreich, Italien und Deutschland. Platz eins bekam ein Campingplatz aus Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 55.000 Camper hatten bei der jährlichen Abstimmung mitgemacht. Aus dem Kreis Ostholstein hatten es insgesamt neun Campingplätze in die Top 100 geschafft.

