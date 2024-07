Stand: 11.07.2024 10:52 Uhr Campingplätze im Südharz zählen zu den besten

Zwei der besten deutschen Campingplätze liegen laut einer Bewertung durch das Verbrauchermagazin Imtest und den ADAC im Südharz. Der Platz am Wiesenbeker Teich und der Campingplatz in Walkenried (beide Landkreis Göttingen) konnten in einem Ranking 4,5 von 5 möglichen Punkten erzielen. Das Magazin hatte zusammen mit dem ADAC 100 Campingplätze im Bundesgebiet bewertet. Es wurden mehrere Kategorien überprüft, unter anderem die Größe der Stellplätze und die Ausstattung, die Sanitäranlagen, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit-, Sport- und allgemeine Beschäftigungsmöglichkeiten.

