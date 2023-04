Bilanzmanipulation: Ex-Steinhoff-Manager vor Gericht Stand: 18.04.2023 08:36 Uhr Vor dem Landgericht Oldenburg beginnt der Prozess um den Bilanzskandal des Möbelkonzerns Steinhoff. Zwei ehemaligen Managern werden Scheingeschäfte in Milliardenhöhe vorgeworfen.

Der ehemalige Konzernchef Markus Jooste und ein Treuhänder müssen sich ab heute vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft Jooste vor, in fünf Fällen zur Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe angestiftet zu haben. Der Treuhänder soll in vier Fällen Beihilfe geleistet haben. Von 2011 bis 2015 sollen beide dafür verantwortlich gewesen sein, dass Gewinne aus Scheingeschäften in die Bilanzen konzernzugehöriger Gesellschaften geschrieben wurden. Außerdem wirft ihnen die Staatsanwaltschaft vor, Vermögensanlagen falsch bewertet zu haben. Bilanzen sollen so um mehr als 2,3 Milliarden Euro aufgehübscht worden sein.

Angeklagten droht mehrjährige Gefängnisstrafe

Die Manipulationen wurden 2017 bekannt. Der Aktienkurs des Unternehmens brach darauf um mehr als 90 Prozent ein, Anlagewerte in Milliardenhöhe gingen verloren. Den Angeklagten droht eine Haftstrafe von zwei bis drei Jahren, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Der Möbelkonzern Steinhoff hat Wurzeln in Westerstede im Landkreis Ammerland, inzwischen ist der Hauptsitz aber in den Niederlanden und wird von Südafrika aus gesteuert.

