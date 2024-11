Stand: 18.11.2024 18:25 Uhr Westmecklenburg: Auszeichnung für zwei Schulen

Für ihr außergewöhnliches Engagement gegen Blutkrebs sind am Vormittag gleich zwei Schulen in Westmecklenburg ausgezeichnet worden - das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust und das Regionale Berufliche Bildungszentrum in Schwerin. Beide Schulen haben bei mindestens drei Aktionen ihre Schüler dazu motiviert, sich in die Datei der DKMS aufnehmen zu lassen. Dafür hat Bildungsministerin Oldenburg ihnen heute das DKMS-Siegel überreicht.

