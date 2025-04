Stand: 03.04.2025 15:10 Uhr Wohnungs-Durchsuchung in Lützow: Polizei findet Drogen

Bei einer Hausdurchsuchung in Lützow im Kreis Nordwestmecklenburg hat die Polizei am Donnerstag Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt. Laut Polizei fanden die Beamten unter anderem größere Mengen Kokain und Amphetamin, außerdem Cannabisprodukte und Hilfsmittel, um die Drogen in kleinere Mengen abzupacken. Wie die Polizei auf den Mann aufmerksam wurde, dazu gibt es keine Informationen. Gegen den 26-Jährigen wird jetzt ermittelt. Unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg