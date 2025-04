Stand: 03.04.2025 14:16 Uhr Parchim: Planungen für Großgewerbestandort gehen weiter

Im Westen von Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll ein Industriegebiet für große Unternehmen entstehen. Die Stadtvertreter haben am Donnerstagabend in ihrer Sitzung beschlossen, dass die Planungen weitergehen. Der Großgewerbestandort im Westen der Kreisstadt soll eine Fläche von 120 Hektar haben. Das sind fast 170 Fußballfelder. Das Gebiet befindet sich südlich des Flugplatzes. Die Kosten für die Erschließung werden auf etwa 50 Millionen Euro geschätzt. Der Großgewerbestandort sei laut CDU-Stadtvertreter Thomas Wien wichtig für die Stadt. In der Vergangenheit habe es mehrere Anfragen großer Firmen gegeben. Es gebe außerdem fast keine freien Flächen mehr in den bestehenden Industriegebieten in Parchim, heißt es auch aus der Verwaltung.

Bürgermeister soll Förderung beantragen

Am Großgewerbestandort soll sich möglichst ein einziges großes Unternehmen ansiedeln. Kleine und Mittelständische Unternehmen werden hier nicht berücksichtigt. Die weiteren Planungen seien die Voraussetzung für Fördermittel. Bürgermeister Dirk Flörke (CDU) wurde von den Stadtvertretern beauftragt, einen entsprechenden Förderantrag für die Erschließung des nördlichen Teils des Industriegebietes beim Wirtschaftsministerium zu stellen. Allein für die weiteren Planungen gibt die Stadt in den nächsten drei Jahren 300.000 Euro aus.

