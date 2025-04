Stand: 03.04.2025 17:28 Uhr Zukunftstag: Unternehmen der Seenplatte sind zufrieden

Girls- und Boys-Day in der Haff-Müritz-Region: Nach dem bundesweiten Zukunftstag ziehen die Unternehmen eine positive Bilanz. Bei der Aktion am Donnerstag konnten Kinder und Jugendliche Berufe für einen Tag auszuprobieren, frei von Rollenklischees. Insgesamt machten 39 Unternehmen mit, 25 zum ersten Mal. Im Hort der Abenteuerkinder in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wollte Leiterin Anna Ziebert Jungen die Scheu vor dem Beruf des Erziehers nehmen. Für Kinder sei wichtig, dass auch Männer im Hort arbeiten.

Das Amtsgericht Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) war auch zum ersten Mal dabei. Das Gericht bietet viele spannende Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten, so ein Sprecher. Bilanz des Tages: Mehrere Teilnehmer wollen ein längerfristiges Praktikum bei Gericht machen.

In einem Landwirtschaftsbetrieb in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben Praktikantinnen den Alltag im Kuhstall kennengelernt. Sie interessieren sich für den Tierarztberuf.

