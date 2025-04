Stand: 03.04.2025 18:30 Uhr Polizei in Vorpommern warnt vor betrügerischen Handwerkern

Die Polizei in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) warnt aktuell vor einer Betrügerbande. Wie eine Sprecherin mitteilt, hatte am Dienstag eine Gruppe vermeintlicher Handwerker einer Familie in Eixen angeboten, ihren Zaun für einen angeblichen "Spottpreis" zu erneuern. Dieser Preis lag allerdings bei 15.000 Euro. Von vermutlich denselben Tätern berichtete kurz danach ein Ehepaar aus dem Amt Franzburg Richtenberg. Die polnischen und rumänischen Arbeiter forderten ebenfalls 15.000 Euro für geringfügige Bauarbeiten an einem Schuppen.

Die Polizei empfiehlt: "Reisende Handwerker" nicht im Voraus bezahlen

Laut Polizei handelt es sich hierbei um die Masche der "Reisenden Handwerker". Die Betrüger geben dabei oft vor, dass dringende Arbeiten anstehen, die sofort erledigt werden müssen und verlangen meistens eine Zahlung im Voraus. Die Qualität der Arbeit ist häufig schlecht oder die Dienstleistungen werden gar nicht erbracht. Die Polizei empfiehlt, nicht im Voraus zu bezahlen, vereinbarte Leistungen schriftlich festzuhalten und sich immer einen Kostenvorsanschlag geben zu lassen. Wer unangekündigt Handwerker vor der Tür hat, sollte sich außerdem einen Ausweis oder eine Gewerbeanmeldung zeigen lassen.

