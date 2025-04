Stand: 03.04.2025 17:17 Uhr Busunternehmen rebus fährt weitere 10 Jahre im Landkreis Rostock

Der Kreistag des Landkreises Rostock hat das Busunternehmen rebus damit beauftragt, den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis für elf Millionen Euro jährlich weitere 10 Jahre lang zu organisieren. Des Weiteren wurde bei der Sitzung am 2. April bekannt, dass die Unterkunft für Geflüchtete in Ziesendorf noch nicht vom Tisch ist. Zwar habe der Kreistag die Pläne gestoppt, doch er werde die Planung wieder aufnehmen, wenn die Plätze dringend benötigt werden, so Landrat Sebastian Constien (SPD). Für eine Überraschung bei einigen Anwesenden sorgte zudem Kreistagsmitglied Lars Zacher. Nach seinem Austritt aus der CDU saß er nicht mehr bei der CDU-Fraktion, sondern im rechten Block des Kreistages, neben Heimat, AfD und Bündnis Deutschland. Ob er sich einer anderen Fraktion anschließt, ließ er noch offen. Der vorübergehende Sitzplatz sei keine Richtungsentscheidung, so Zacher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock