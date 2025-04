Stand: 03.04.2025 06:39 Uhr Parchim: Brunnen am Schuhmarkt wird erneuert

Er ist ein beliebter Treffpunkt in der Parchimer Altstadt (Landkreis Ludwigslust-Parchim)- der Brunnen am Schuhmarkt. Der soll jetzt komplett erneuert werden. Das haben die Stadtvertreter haben am Mittwochabend beschlossen. Denn der Schuhmarkt-Brunnen ist mehr als 20 Jahre alt. Die Technik sei laut Stadt veraltet und eine Sanierung wäre teuer. Deswegen soll der Brunnen auch neu gestaltet werden. In dem Brunnen sitzt eine Bronzeskulptur "Weib auf Stierkopf" des Bildhauers Michael Mohns von 1999, diese wurde bereits vor fünf Jahren saniert. Die Arbeiten am Brunnen sollen im Spätsommer abgeschlossen sein. Offiziell präsentiert wird er dann zum kommenden 800-jährigen Stadtjubiläum im Juni 2026. Kosten: insgesamt etwa 350.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim