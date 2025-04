Stand: 02.04.2025 16:04 Uhr Kugelstoßen mit 87: Gadebuscherin holt Bronze bei Senioren-WM

Die 87-jährige Kugelstoßerin Leonide Baum aus Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat bei den Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaften der Senioren in Gainesville, Florida, einen beachtlichen Erfolg gefeiert. Mit einer Weite von 5,56 Metern sicherte sich Baum die Bronze-Medaille und übertraf dabei ihre eigene Saisonbestleistung. Ihre Tochter Jana Müller-Schmidt holte in der Klasse der Frauen zwischen 60 und 64 Jahren Gold und damit ihren zehnten WM-Titel. Im vergangenen Sommer hatte sie ihre Mutter zur Leichtathletik-WM der Senioren und Seniorinnen nach Göteborg begleitet. Seitdem trainiert die 87-Jährige fast jeden Tag. In Baums Altersklasse (85 bis 89 Jahre) gewann die Mongolin Tserendolgor Tumurbat mit 7,38 Metern. Zwei Kugelstoßerinnen traten sogar in der Altersklasse über 90 Jahren an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.04.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg