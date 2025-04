Stand: 03.04.2025 15:01 Uhr Hehlerei-Verdacht: Durchsuchung in Wittenburg

Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in Wittenburg im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Zirkusgelände durchsucht. An dem Einsatz waren die Kriminalpolizei und die Bereitschaftspolizei beteiligt, auch Diensthunde wurden eingesetzt. Einem 32-Jährigen wird Hehlerei vorgeworfen. Laut Polizeidirektion Lübeck geht es um Dieseldiebstahl und Weiterverkauf. Die Taten sollen schon einige Jahre zurück liegen. Insgesamt wurden fünf Orte bundesweit durchsucht. Drei in Schleswig-Holstein, einer in Niedersachsen und mit Wittenburg einer in Mecklenburg-Vorpommern. Die Polizei wollte Beweismittel sichern. Die Staatsanwaltschaft Lübeck leitet die Ermittlungen.

