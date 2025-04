Stand: 03.04.2025 13:38 Uhr FC Mecklenburg Schwerin verlängert mit Trainer André Sevecke

Der FC Mecklenburg Schwerin verlängert den Vertrag mit Cheftrainer André Sevecke. Er wird auch in der kommenden Saison Trainer beim Fußball-Verbandsligisten sein. Und zwar unabhängig davon, ob die Schweriner den Aufstieg in die Fußball-Oberliga schaffen oder nicht. André Sevecke, der im Sommer 2024 vom Landesligisten SV Stralendorf zum FCM kam, will damit auch ein Zeichen in der aktuell schwierigen Phase setzen. Die Schweriner stecken derzeit in einer kleinen Krise. Nach der Herbstmeisterschaft verloren sie in der Rückrunde drei der bisherigen fünf Partien. In der Verbandsliga-Tabelle steht Schwerin mit zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer SpVgg Torgelow-Ueckermünde auf dem zweiten Platz. Und auch im Pokal-Viertelfinale ging der FCM als Verlierer vom Platz.

