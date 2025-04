Stand: 02.04.2025 16:07 Uhr Damshagen: Uhrwerk der Kirchturmuhr restauriert

In Damshagen in der Nähe von Klütz (Landkeis Nordwestmecklenburg) soll von Donnerstag an die Kirchturmuhr wieder funktionieren. In den vergangenen drei Jahren wurde das alte Uhrwerk restauriert. Aufzeichnungen des Förderkreises der Sankt Thomas Kirche belegen, dass das Uhrwerk aus dem 18. Jahrhundert stammt. Laut Förderkreis-Mitglied Gabriele Rydryck hat ein Glockensachverständiger das Uhrwerk als besonders eingeschätzt und geraten es restaurieren zu lassen. Ein privater Spender aus Damshagen, der dort nach dem Krieg aufgenommen worden war und nun verstorben sei, hätte 18.000 Euro dafür hinterlassen, so Rydryck. Weitere etwa 6.000 Euro kommen aus dem Förderkreis und aus der Kommune.

Turmuhr-Experten aus Leipzig am Werk

Donnerstagvormittag soll die alte Uhr wieder laufen. Neu ist, dass sie dann auch elektronisch angetrieben wird. Zum Wiedereinbau gehören außerdem neue Ziffernblätter und Zeiger. Zwei Monteure der ältesten noch bestehenden Turmuhrenfabriken Deutschlands haben über mehrere Tage an dem Einbau gearbeitet. Zuletzt hatten sie unter anderem die Kirchturmuhr der Wismarer Marienkirche wieder zum Laufen gebracht.

